DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Vormittag fester

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 39,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:07 Uhr 1,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.038 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,23 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,97 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

