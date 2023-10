DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,34 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 39,34 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,41 EUR. Bei 39,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 209.048 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 19,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 31,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,73 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 48,05 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 20.094,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,21 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Optimismus in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag