DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 39,05 EUR.

Mit einem Wert von 39,05 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,47 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,99 EUR ab. Bei 39,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 639.103 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Mit einem Zuwachs von 20,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,58 EUR am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,05 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 20.094,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.029,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,21 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

