Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
12.11.25 16:08 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 45,21 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post)
45,00 EUR 0,34 EUR 0,76%
Um 15:52 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 45,21 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.197.917 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,74 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,17 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,59 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
