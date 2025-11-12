DAX24.376 +1,2%Est505.783 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.121 -0,1%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktienentwicklung

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag in Grün

12.11.25 09:22 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 45,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
45,63 EUR 0,97 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 45,10 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 45,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 44,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 315.785 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 0,11 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,59 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,13 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
09:06DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:06DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

