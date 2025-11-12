DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 45,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 45,10 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 45,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 44,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 315.785 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 0,11 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,59 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,13 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
Warburg Research: Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen