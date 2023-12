DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittag fester

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,17 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,17 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,50 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 455.253 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 34,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

