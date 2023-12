DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 46,27 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 46,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 971.803 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 1,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,11 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 19.398,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

