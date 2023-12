DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 46,35 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 46,35 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,50 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 148.618 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (34,09 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,18 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

