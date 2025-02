DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Donnerstagmittag positiv

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 36,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 3,1 Prozent auf 36,51 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,53 EUR. Bei 35,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 895.628 Aktien.

Am 23.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 19,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,50 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

