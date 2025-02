DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 36,16 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 36,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,17 EUR. Bei 35,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.397 Stück gehandelt.

Bei 43,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

