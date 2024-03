DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 38,74 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 38,74 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,53 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 456.634 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR im Vergleich zu 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,20 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

