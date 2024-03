DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,91 EUR.

Mit einem Kurs von 38,91 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,98 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,53 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 984.159 Stück.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. 20,91 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,39 Prozent.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,41 EUR an.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR im Vergleich zu 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

