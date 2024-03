DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,85 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,81 EUR. Bei 38,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 40.815 Aktien.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 45,41 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,20 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

