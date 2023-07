DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 45,61 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,61 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.737 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2023 auf bis zu 45,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 34,94 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20.918,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.593,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

