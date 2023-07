DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 45,47 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 45,47 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,51 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,33 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 19.597 Stück.

Am 12.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 0,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 34,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,28 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.593,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.918,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leicht im Plus: DHL-Tochter will auf lateinamerikanischem Markt wachsen

DHL Group-Aktie etwas leichter: Zahl der Beschwerden über Postdienste weiter hoch - Deutsche Post mit Löwenanteil

DHL Group-Aktie dreht ins Plus: Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 46 Euro - 'Neutral'