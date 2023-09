DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 40,89 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 40,89 EUR ab. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.610 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 13,09 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,03 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 20.094,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment abgeworfen

DHL-Aktie freundlich: DHL stockt Paketpreise für Geschäftskunden auf