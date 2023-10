DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Freitagmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 38,88 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 38,88 EUR ab. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,87 EUR nach. Bei 39,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 551.917 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,00 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 18,79 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,61 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Optimismus in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag