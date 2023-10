DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 39,22 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 39,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.516 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Gewinne von 19,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 24,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,61 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR im Vergleich zu 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,21 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

