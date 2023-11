DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 39,40 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 39,40 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 990.504 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,49 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,79 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,19 EUR je Aktie aus.

