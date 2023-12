DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Mittag zu

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 46,43 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,43 EUR nach oben. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 46,66 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 457.129 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 1,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 26,59 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,11 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

