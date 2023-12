DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 46,57 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 46,57 EUR nach oben. Bei 46,60 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 107.927 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,81 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,11 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt nachmittags nach

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün