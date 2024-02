DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 42,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 42,00 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 262.877 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,01 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.398,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.038,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,15 EUR je Aktie belaufen.

