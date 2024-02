DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 41,93 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 41,93 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 42,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 601.538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 14,05 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

