DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,92 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 41,93 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,72 EUR. Bei 41,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 46.986 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 10,90 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 14,03 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,00 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

