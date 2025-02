DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 36,82 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,82 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 36,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 524.667 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,66 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 18,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 10,29 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,50 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 19,40 Mrd. EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

DHL-Aktie leicht rot: DHL-Tochter nimmt erste anbieterneutrale Paketautomaten in Betrieb