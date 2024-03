DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 38,71 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 38,71 EUR ab. Bei 38,61 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 38,89 EUR. Bisher wurden heute 1.120.872 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 6,91 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,84 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 21.348,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.776,00 EUR umgesetzt worden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

