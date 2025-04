DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 35,39 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 35,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,55 EUR. Bei 34,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.454.493 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 25,09 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,25 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

DHL-Aktie unter Druck: Milliarden sollen in Pharma-Speziallogistik fließen