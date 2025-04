DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 35,04 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 35,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,90 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 171.298 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 26,34 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 11,64 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,83 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,70 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 21,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

