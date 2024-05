DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag nahezu unbewegt

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 39,57 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 39,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,14 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 431.754 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 9,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,01 EUR je Aktie belaufen.

