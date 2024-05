DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 39,47 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,47 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,14 EUR. Mit einem Wert von 39,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 731.777 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,92 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

