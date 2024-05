DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 39,50 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,14 EUR aus. Bei 39,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.552 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,77 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,25 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

