DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagmittag seitwärts

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,75 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 45,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,89 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 45,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 235.875 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2023 markierte das Papier bei 45,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Abschläge von 35,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vorlegen. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie in Grün: E-Lkw der Deutschen Post sollen in Hauptstadtregion zum Einsatz kommen

DHL-Aktie leicht im Plus: DHL-Tochter will auf lateinamerikanischem Markt wachsen

DHL Group-Aktie etwas leichter: Zahl der Beschwerden über Postdienste weiter hoch - Deutsche Post mit Löwenanteil