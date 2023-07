DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag freundlich

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 45,92 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,92 EUR nach oben. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 46,04 EUR zu. Mit einem Wert von 45,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.055.291 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 46,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 0,26 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

