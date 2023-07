DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,70 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 45,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,59 EUR ein. Bei 45,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 23.354 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,50 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,06 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,28 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 20.918,00 EUR, gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,41 Prozent präsentiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

