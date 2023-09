DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 41,59 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 41,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,04 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 814.137 Aktien.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 13,12 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 28,65 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,03 EUR.

Am 01.08.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

