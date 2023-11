DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 39,49 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 39,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,56 EUR. Bei 39,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.129 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. 19,15 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 15,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,79 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind