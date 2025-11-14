DAX23.708 -1,4%Est505.659 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.155 -0,4%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag leichter

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,57 EUR -0,56 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 43,82 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 43,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 338.690 Stück.

Bei 45,74 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 29,35 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,59 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

