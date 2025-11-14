DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag leichter
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,82 EUR ab.
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 43,82 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 43,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 338.690 Stück.
Bei 45,74 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 29,35 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,59 EUR angegeben.
DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.03.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
