So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 43,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,99 EUR -0,14 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 43,76 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 700.962 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 29,25 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,59 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20,13 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
13:11DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
