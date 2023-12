DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 45,38 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 45,38 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,04 EUR. Bei 46,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.757.205 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 3,54 Prozent niedriger. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 33,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,11 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR im Vergleich zu 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie steigt dennoch: Post-Beschwerdezahl weiterhin auf einem hohen Niveau

Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag

Handel in Europa: STOXX 50 startet im Plus