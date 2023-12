DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Donnerstagvormittag

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 46,96 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:06 Uhr 1,9 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,53 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 202.052 Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR im Vergleich zu 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

