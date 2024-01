DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 44,89 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,89 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,17 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.914 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 4,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

