DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Montagvormittag ausgebremst

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 45,08 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,08 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 24.869 Stück.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. 4,37 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,06 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 19.398,00 EUR, gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,30 Prozent präsentiert.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen

Freitagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen