DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Mittag Boden gut

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 39,02 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 39,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 39,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,69 EUR. Zuletzt wechselten 704.863 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,64 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,84 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vor. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.348,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,17 EUR je Aktie aus.

