DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 39,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 39,04 EUR zu. Bei 39,22 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.622.408 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 17,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach unten.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,84 EUR.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight

DHL-Aktie leichter: Deutsche Post kann Filialnetz-Pflicht weiterhin nicht erfüllen - Internationaler Handel auf Vormarsch

Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen