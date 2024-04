DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittag stärker

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 39,10 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,18 EUR aus. Bei 39,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 329.471 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. 20,32 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 7,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,91 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 07.05.2024 gerechnet. Am 13.05.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,09 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

