DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 39,06 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 39,06 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.275 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,91 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 21.348,00 EUR, gegenüber 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,21 Prozent präsentiert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Am 13.05.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

