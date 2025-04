DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 36,31 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 36,31 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.750.374 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,92 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Abschläge von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie