DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 36,10 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 36,10 EUR. Bei 36,17 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 102.862 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 16,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,11 EUR fest.

