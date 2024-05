DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Mittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 39,62 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 39,62 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,69 EUR. Bei 39,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 355.854 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,74 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,63 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Outperform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone