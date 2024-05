DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,71 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 39,71 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,92 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,45 EUR. Zuletzt wechselten 727.140 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 9,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,63 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 20,25 Mrd. EUR gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,02 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

